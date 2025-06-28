Teminatla serbest

Suna ERDEN

Pakistan’daki eşinin KKTC’ye gelmesi için sahte oturma izni belgesi düzenleyen Mubashir Ali ile suç ortağı Qasir Muhammad tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde KKTC’ye giriş yapmak isteyen Raheela Sajjad’ın görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğini söyledi.

Polis; Raheela Sajjad’ın eşi Mubashir Ali’nin 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu, onun yanına geldiğini söylediğini açıkladı.

Polis; tutuklanan Mubashir Ali’nin ise ifadesinde eşini KKTC’ye getirmek istediğini; okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi için arkadaşı olan Qasir Muhammad'e 20 bin TL ödeme yaptığını; onun da WhatsApp üzerinden kendisine bilet ve söz konusu sahtelenmiş evrakı gönderdiğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının evrakı okuma yazma bilmeyen eşi Raheela Sajjad'a ileterek, KKTC'ye girişte göstermesi gerektiğini söylediğini anlattığını açıkladı. Polis memuru; her iki zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldıklarını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirti. Polis; Pakistan uyruklu zanlıların KKTC’de çalışma izniyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.

