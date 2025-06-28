Soruşturma tamamlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin düzenlediği ve 17 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanan Muhammet Safa Akıllıoğlu, Veli Ergün ve Murat Şengül dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener; 19 Haziran’da Çanakkale Mahallesi’nde, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Muhammet Safa Akıllıoğlu’nun 15 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi aldığı sırada suçüstü yakalandığını; üzerinde yapılan aramada da 2 gram hintkeneviri bulunduğunu anımsattı. Veli Ergün ile Murat Şengül’ün olay yerinden kaçtıklarını da hatırlatan polis; Veli Ergün’ün de aynı tarihte, Murat Şengül’ün de 20 Haziran’da teslim olduğunu anımsattı. Polis; soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 20’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 600’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

