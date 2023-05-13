Şiirler okundu şarkı söylendi

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde öğrencilere bilgiler verilirken, daha sonra Genel Kurul salonuna geçilerek, öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı.

Genel Kurul salonunda daha sonra öğrenciler tarafından “Andımız” okunarak, “Benim İki Bayrağım Var” şiiri ve “Mücahitler Marşı” seslendirildi. Ayrıca bir öğrenci tarafından da Mağusa Limanı Türküsü okundu.

Salonda öğrenciler ile bir araya gelen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” sözünü örnek vererek, atalarımızın ve tarihimizin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler ve öğretmenleri Meclis’te görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Töre, öğrencilere okul hayatlarında başarılar diledi.