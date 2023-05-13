Olumlu cevap almış

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İsrail ziyareti sırasında, Başbakan Benjamin Netanyahu’dan İsraillilerin KKTC'deki ekonomik faaliyetlerine değinerek, engellemek için müdahale etmesini istediği ve “olumlu” cevap aldığı bildirildi.

Politis “İşgal Bölgelerindeki İsrail Yatırımları Kontrol Dışı… Başkan: Netanyahu’dan Yardım İstedi ve Söz Aldı” başlıklı haberinde, İsraillilerin KKTC’deki eski Rum mallarına yatırım faaliyetlerinin aldığı boyut ve kapsamın Rum yönetimini kaygılandırdığını, Hristodulidis’in de “çok ciddi” bulduğu bu konuyu Netanyahu’ya gayriresmî ilettiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü günübirlik ziyaretinden “sızan bilgilere” dayanarak, İsrail tarafının, meselenin göğüslenmesi gereğine "olumlu" cevabının, ikili ilişkiler çereçevesinde diyaloğun akışına uygun şekilde diplomatik nezaket çerçevesinde olduğunu çünkü bu tür yatırımları önleyecek ciddi engeller bulunmadığını yazdı.

Gazetenin görüştüğü ekonomi ve hukuk çevreleri ise, yatırımların siyasi ifadeler veya niyetler ötesinde, önlem alınarak da engellenemeyeceğini savunuyor. "Rus, İngiliz ve diğer ülkelerin benzer yatırımları nasıl yıllardır engellenemediyse, İsraillilerin yatırımlarının da önüne geçilemeyeceği” kaydedildi.

Gazete, “İsrail yatırımları konusunun, İsrail’de başbakanın kim olduğu ya da hangi partinin iktidarda bulunduğuyla ilgili olmadığı" ifadesini kullandı.

Haberin devamında, İsraillilerin, KKTC’ye yatırım yapanlar arasında birinci sırada olduğuna dair Kıbrıs Türk basınına yansıyan bilgiler de aktarıldı.

İskele’deki gelişmeler

Fileleftheros “Netanyahu’dan Yardım İstedi” başlıklı manşet haberinde, Hristodulidis’i Netanyahu’dan yardım istemeye iten şeyin, son günlerde İskele ve Gazimağusa bölgesinde cereyan edenler ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu çeşitli ülkelerden yatırımcıların KKTC’de faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler olduğunu yazdı.

Rum yönetiminin hedefinin, KKTC’deki bütün bu ekonomik faaliyetleri engellemek olduğuna dikkat çekti.

Bölgedeki doğal gaz

Gazeteye göre, Kudüs’teki görüşmede enerji konularını da ele alan Hristodulidis ile Netanyahu, bölgedeki doğal gazın ortaklaşa değerlendirilmesi ve Güney Kıbrıs’a doğal gaz için uygun altyapıların kurulmasında işbirliği üzerinde durdu. Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, İsrail’e ait İsea yatağıyla bitişik Afrodit yatağı ve İsrail’in bu yatakla ilgili talepleriyle ilgili yılan hikâyesine dönen anlaşmazlık üzerinde de duruldu. İki taraf bu meselenin tamamlanmasını süratlendirme konusunda uzlaştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023, 09:59