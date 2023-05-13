Faydalı bir gezi oldu

Alsancak’ta faaliyet gösteren Necat British Kolej’deki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Girne İtfaiyesi'ni ziyaret etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nden (PGM) verilen bilgiye göre, İtfaiye görevlileri tarafından öğrencilere şube tanıtılarak yangın ve diğer olaylarda kullanılan araç ve aletlerle ilgili bilgi verildi.

Öğrencilere ayrıca yangınların oluşumu, yangınlara karşı korunma yolları ve olası yangın anında itfaiyeye nasıl haber verileceği de anlatıldı.

