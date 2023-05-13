banner564

Farkındalık yaratıldı

banner587

Polis tarafından sürücülere araç parfümü dağıtıldı ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

Farkındalık yaratıldı

Trafik Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında hafta süresince, ülke genelinde trafikte araçları ile seyir halinde bulunan sürücülere, üzerlerinde trafik kurallarını hatırlatan öğütlerin yazılı olduğu araç parfümleri dağıtılarak sürücüler uyarıldı ve trafikte farkındalık yaratıldı.
Açıklamasına göre, hafta süresince ayrıca, öğrencilerin trafik bilinci seviyesi artırmak ve trafikte sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak adına, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verilerek, uymaları gereken trafik kuralları hatırlatıldı ve trafik ile ilgili pratik bilgiler aktarıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023, 10:01
banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şiirler okundu şarkı söylendi
Şiirler okundu şarkı söylendi
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473