Mutabakat sağlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Bakanlığın toplantı salonunda yer alan toplantıya Müsteşar Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık katıldı.

Toplantıda hasat öncesi sorunlar ele alınarak, destek talebinde bulunuldu.

Bakanlık ve birliğin, üretimin devamlılığı için her yıl olduğu gibi iş birliğinin ve çalışmalarının devamlılığı konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Dolu zararları ödenecek

Bu arada Genel Tarım Sigortası Fonu, dolu zararı müracaatı için son tarihin 17 Mayıs Çarşamba olduğunu duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, Fon ve Tarım Dairesi iş birliğinde, tahıl ve yemlik baklagil ekili alanlarda dolu yağışından dolayı zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespitinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, zarar gören üreticilerin ve hasar oranlarının en kısa sürede saptanabilmesi, tazminatların ödenmesinde herhangi bir mağduriyet ve gecikmenin yaşanmaması için üreticilerin en geç 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar kaza/bölge Tarım Dairelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

