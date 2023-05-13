Taraflar gergin

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde salı günü görüşülmesi öngörülen Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı öğretmen sendikaları ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu karşı karşıya getirdi.

Sendikacılar, Eğitim Bakanı’nı “öğretmenin haklarını gasp etmekle” suçlarken, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Bizim yapmadığımız politikayı sendikacılar yapıyor. Sendikacılık anlayışı güncellemeyenler elbette Öğretmenler Yasası’nın güncellenmesine karşı çıkacak” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaparak, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteden çekilmesini, teknik komitede yeniden ele alınmasını talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerin çalışma, öğrencilerin de bu eğitim koşullarını hak etmediğini söyledi.

Bakanlığı; eğitimin niteliği, okulların alt yapısı, bütçesi üzerinden eleştiren sendikacılar, tam gün eğitim, özel okul fiyatları konularına değinerek, eğitimde sorunlara çözüm bulmayanların öğretmenlerin haklarına saldırdığını savundu.

Çavuşoğlu: Samimiyseniz gelin

Mili Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, kendisini eleştiren sendikacılara, “Klasik, ezberlenmiş sendikacılık anlayışını bir tarafa koyun, samimiyseniz gelin ülkeye daha iyi hizmetin yolunu arayalım” diyerek seslendi.

Sendikacıları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasal değişikliklerin eğitimin geleceği için olduğunu kaydederek, “Sendikalar, açıklamalarında yasanın neresine karşı olduklarını izah edemediler” dedi.

