İğrenç olay

Suna ERDEN

Girne’de öğrenci taşımacılığı yapan 60 yaşındaki Cavit Dülek, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2020 yılında da benzer suçtan tutuklandığı öğrenildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlı Cavit Dülek‘in 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa cinsel saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının önceki gün Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını okşayarak, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının akabinde servisten indiği esnada aynı kız çocuğunun göğüslerini sıktığını ifade etti. Polis, zanlının, şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, servisteki diğer öğrencilerden ifade alacaklarını kaydeden polis, otobüsün geçtiği güzergâhlardaki kamera kayıtlarını inceleyeceklerini de belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

