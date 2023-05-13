Emir ERTORUN

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" nedeniyle tören düzenledi.

“Bir arada güçlüyüz” sloganıyla Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer katıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, törende açılış konuşmasını yaptı. Özgöçmen, ilk olarak 6 Şubat depreminde hemşirelerin ortaya koyduğu özverili çalışmalara işaret ederek, yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet diledi, “Unutulmadınız, unutulmayacaksınız” dedi.

Özgöçmen, birliğin bin 500 üyeye sahip olduğunu ifade ederek, birlik hakkında bilgi verdi, hedeflerini anlattı.

Hükümet ve muhalefeti sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunda daha etkin ve birlikte çalışmaya, ayrıca çalışanların haklarını koruyup geliştirmeye çağıran Özgöçmen, gençlerin, hemşirelik mesleğini tercih etmesi için de yetkililerin üzerine düşeni yapmasını istedi.

Özgöçmen, meslektaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, hemşirelerin her alanda daha görünür olması için çalıştıklarını söyledi.

Özgöçmen: Mesleğe önem verilmeli

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de, Hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine işaret ederek, hemşirelik mesleğine daha çok önem verilmesini istedi.

Özgöçmen, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, hemşirelerin 6 Şubat depreminde ortaya koyduğu çalışmalara işaret etti, yaşanan acıları anımsattı, yapılanlar için teşekkür etti.

Sağlık alanında yaşanan yasa ve çalışan eksiklikleri ile açığı kapatmak için özverili bir şekilde çalışan hemşirelerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Özgöçmen, sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları anımsattı, önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Altuğra: Kutsal bir meslek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, doğumdan ölüme kadar halkın yanında olan hemşirelerin kutsal bir meslek yürüttüğünü, büyük bir özveriyle çalıştıklarını, emeklerinin paha biçilemez olduğunu kaydetti.

Altuğra, hemşirelerin ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, toplum sağlığında en öncü yerde önemli bir rol oynayan hemşirelerin özlük haklarının geliştirilmesi yanında sağlık hizmetlerinin artırılması, mesleklerinde saygı görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Erhürman: Değerleri pandemide daha iyi anlaşıldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hemşireler Günü’nü kutlayarak, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun hemşirelerin değerini özellikle pandemide ve depremde, beklenmeyen olaylarda çok iyi görüp tanıdığını, değerini anladığını kaydetti.

Ancak olaylar geride kalınca, zaman geçince o olaylar hiç yaşanmamış gibi davranıldığını ifade eden Erhürman, Hemşireler Birliği’nin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gibi kendini ispatladığını vurguladı.

Töre: Sağlık çalışanları baş tacı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, sağlık çalışanlarının her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.

