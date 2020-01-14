Dosya 5 yıl  sonra açıldı

Suna ERDEN

Ülkenin tanınan iş adamlarından Vakkas Altınbaş, şu anda yurt dışında olan Sofu Altınbaş, onlara ait Altınbaş Petrol LTD (ALPET) isimli işyerinde üst düzeyde çalışan Mehmet Fatih Toprak’ın yakıt vermek için anlaştıkları Atlasjet şirketini dolandırdıkları iddia ediliyor.

İş adamı Altınbaş’ın ALPET’te pompacı olarak çalışan Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve Mehmet Çağatay’a talimat verip, uçaklara teknisyenlerin belirlediği miktardan daha az yakıt verilmesini sağlayıp sahtekârlıkla para kazandıkları iddia ediliyor.

Konunun 2015 yılında polis dosyasına girdiği ancak zamanın Polis Genel Müdürü (PGM) Vekili Pervin Gürler’in ceza değil hukuk davası olduğuna dair görüş verdiği belirtildi.

Soruşturma dosyası yeniden gündeme alınırken, Vakkas Altınbaş, Mehmet Fatih Toprak, Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır ve Tahir Aksulu dün ‘haksız kazanç sağlamak ’ve ‘sahtekârlıkla para temini’ suçlarından teminata bağlanmak için mahkemeye çıkarıldı. Sofu Altınbaş ile Mehmet Çağatay’ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Uçakların deposunu eksik doldurdular

Polis, 2011-2014 yılları arasında Altınbaş Petrol LTD (ALPET) isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalışan Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve şu anda yurt dışında olan Mehmet Çağatay’ın Atlasjet şirketine ait uçaklara teknisyenler tarafından belirlenen miktardan az yakıt doldurduklarını söyledi.

Polis memuru, pompacı olan zanlıların ALPET’in Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Toprak, işyeri sahipleri Vakkas Altınbaş ve şu anda yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan talimat alarak bu suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, direktif ile hareket edip vanalarla oynanarak uçaklara eksik yakıt doldurun zanlıların haksız kazanç elde edilmesini sağladığını ifade etti.

Polis, Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu, Mehmet Çağatay, Mehmet Fatih Toprak ve Vakkas Altınbaş hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Savunma: Yeni değil

Vakkas Altınbaş’ın avukatı Tahir Seroydaş da konunun daha önce mahkemelik olduğunu, Atlasjet’in Türkiye’de dava açtığını ancak müvekkili lehine sonuçlandığını söyledi.

Seroydaş, 2015 yılında ortaya atılan iddia ile ilgili soruşturma yapıldığını, o dönemde Polis Genel Müdürü Vekili olan Pervin Gürler’in meselenin hukuk davası kapsamına girdiğine dair görüş verdiğini açıkladı.

Seroydaş, “Bu konu yeni değil. Şikâyetçi Türkiye’de dava açmış ve kaybetmişti. Dava Altınbaş lehine sonuçlanmıştı. Altınbaş’a tazminat ödenmişti. Başsavcılıkla görüştük. Biz de elimizdeki bilgileri Başsavcılıkla paylaşacağız. Bu nedenle itirazımız yok” dedi.

Rekor teminat

Mahkeme zanlı Vakkas Altınbaş’ın 200 bin TL, Mehmet Fatih Toprak’ın 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, diğer zanlıların ise 15 bin TL nakdi teminata bağlanmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca Mehmet Fatih Toprak için bir kefilin 450 bin TL, zanlı Vakkas Altınbaş için ise bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına, Altınbaş’ın bir de 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



Altınbaş: 5 yıl önce ortaya atıldı

Mahkeme sonrası açıklama yapan Vakkas Altınbaş’ın haklarındaki iddianın 5 yıl önce ortaya atıldığını ancak ileri götürülmediğini, şikâyetçi olan firma Altasjet’in Türkiye’de aleyhlerine açtığı davayı kaybedip tazminat ödediğini söyledi.