Maxim Royal’de sahne alan Sinan Yıldırım misafirlerden tam not aldı

Kuzey Kıbrıs’ın gece hayatına yön veren Maxim Royal, 5’inci sezonunda başarılı isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan önemli sanatçıların performanslarıyla gecelere damga vuran Maxim Royal, bu kez Sinan Yıldırım ile konuklarını coşturdu.

İlk kez Maxim Royal’de sahne alan Sinan Yıldırım, yüksek enerjisi ve söylediği şarkılar ile izleyenlerden tam not aldı. Türkiye’nin de büyük şehirlerinde sahne alan Sinan Yıldırım, Maxim Royal’i çok önemsediğini ve ilk fırsatta tekrar gelip izleyenleri ile buluşmak istediğini söyledi.

Maxim Royal konukları gece boyunca gönüllerince eğlenirken, sanatçıyı övgü dolu sözlerle kutladı.



