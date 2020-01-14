İhraç edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesiyle kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen zanlı Aydın Orhan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Aydın Orhan’ın 9 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde Mehmetali Rıza Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede, kendisine para vermediği gerekçesiyle kız arkadaşı Hilal Ayrenk’in boğazını sıkıp ve saçlarından çekerek darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra "Bana para vermezsen seni öldürürüm" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis; zanlının kız arkadaşının çantasından TC nüfus cüzdanı ve postane kartını aldığını belirtti. Polis, zanlının10 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.