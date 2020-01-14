70 lira oldu

Ömer KADİROĞLU

Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatın 4 liralık zamla 66 TL’den 70’e yükseldi.

Geçtiğimiz 2019 yılı Kasım ayından beri zam almayan tüp gaz 4 liralık artışla 70 TL oldu.

İnter Gaz ve Jet Gaz zamlı tarifeyi dün itibariyle koyarken, KOOP Gaz ise bugün fiyatlara yansıtacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bir aydır zam yapılmaması yönünde çalışmalar yaptıklarını ancak önüne geçemediklerini ifade etti.

Taçoy Diyalog’a yaptığı açıklamada firmaların zam talepleri olduğunu, bunun bir aydır önlendiğini ancak ülkeye ithal edilen gaz fiyatlarındaki artıştan dolayı gelinen durumunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Son dört yılda tüp gaza yapılan zam oranları şöyle;

2016 yılı Kasım ayı: 39 TL’den 42 TL’ye yükseldi

2016 yılı Aralık ayı: 42TL’den 45 TL’ye yükseldi

2017 yılı Ocak ayı: 45 TL’den 46 TL’ye yükseldi

2017 yılı Şubat ayı: 46’TL’den 46,50 TL’ye yükseldi

2017 yılı Mayıs ayı: 46,50 TL’den 44,75 TL’ye düştü

2017 yılı Haziran ayı: 44,75 TL’den 44,25 TL’ye düştü

2017 Ekim ayı: 44,25 TL’den 45,75 TL’ye yükseldi

2017 yılı Aralık ayı: 45,75 TL’den 48,75 TL’ye yükseldi

2018 yılı Ocak ayı: 48,75 TL’den 50 TL’ye yükseldi

2018 yılı Ağustos ayı: 50 TL’den 62 TL’ye yükseldi

2018 Eylül ayı: 62 TL’den 59 TL’ye düştü

2018 yılık Ekim ayı 59 TL’den 80 TL’ye yükseldi

2018 Kasım ayı 80 TL’den 74 TL’ye düştü

2018 Aralık ayı: 74 TL’den 60 TL’ye düştü

2019 yılı Mart ayı: 60 TL’den 67 TL’ye yükseldi

2019 yılı Ağustos ayı: 67 TL’den 60 TL’ye düştü

2019 yılı Kasım ayı: 60 TL’den 66 TL’ye yükseldi