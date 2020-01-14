Ailesi şokta

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Türk Belediyesinde (LTB) Müdür Muavini olarak görev yapan Ferdiye Sav’ın kızı 27 yaşındaki Cansu Özkan dün sabah hayatını kaybetti.

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde kalan Özkan’ın cansız bedeni, sabah saat 07.00 sıralarında kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından bulundu.

Cansu Özkan’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldı. Ancak kesin bulguya ulaşılamadığı için ileri araştırma için kan ve doku örnekleri alındı.

Kalp krizi şüphesi

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Özkan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonrasında belirlenecek. Özkan’ın ölümü ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Bir süre önce mide ameliyatı olduğu öğrenilen Cansu Özkan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.