NKL ve Erenköy şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liselerarası voleybol final maçları dün oynanırken kızlarda Namık Kemal Lisesi erkeklerde ise Erenköy Lisesi şampiyon oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan erkekler ve kızlar final karşılaşmalarında Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi mücadele etti

Erkekler final karşılaşmasında Erenköy Lisesi rakibi Namık Kemal Lisesi’ni 3-0 yenerek şampiyon olurken kızlarda ise Namık Kemal Lisesi Erenköy Lisesi’ni 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Genç kızlar üçüncülük maçında ise 20 Temmuz Fen Lisesi Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 3-2 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.