Gerilim peşinde

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de İtalya’nın askerî varlığını güçlendirmesini sağlamak maksadıyla dün Roma’ya gitti.

Fileleftheros “İtalya’nın Kıbrıs MEB’indeki Varlığı… Daha Aktif Katılımı ve ENİ’nin Çalışmalarına Destek” başlıklı haberinde, Angelidis’in İtalya ziyaretinin çok önemli addedildiğini, nezaketle hiçbir ilgisi olmadığını, İtalya ile ikili ilişkilerin yükseltilmesini amaçladığını yazdı.

Habere göre Rum tarafından kaynaklar, Güney Kıbrıs-İtalya ilişkilerinin yükseltilmesinin, İtalyan deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs adası açıklarındaki varlığının güçlendirilmesi demek olduğuna işaret ediyor.

Böyle bir hareketin, İtalya’nın, -ENİ’nin de katılıyor olmasından dolayı doğrudan ilgi gösterdiği- Rum Yönetiminin enerji programına fiili desteğini göstereceğine dikkat çekiliyor.

Bilgiler, İtalyan ve Rum Savunma bakanlarının, bölgede yapılacak sondajların fiilen desteklenmesi ve ENİ’nin 3’üncü parsele girişinin Türkiye tarafından engellendiği Şubat 2018’deki gibi olayların tekrarlanmaması ile meşgul olduğu yönünde.

“İtalya’nın bölgede daha aktif varlık göstermesi ile, bütün istikametlere siyasi mesaj vermeyi ve şirketleri bölgede faaliyet gösteren ülkelerin daha aktif katılımı ile enerji programını zırhlandırmayı” murad eden Rum Yönetimi, “Türkiye’nin sorgulamakta olduğu egemenlik hakkının tanındığı ve güçlendirildiği” siyasi mesajını da vermek istiyor.

Rum Yönetiminin Fransa ile de benzer bir işbirliği bulunuyor.