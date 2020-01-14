En fazla üst üste galibiyet MTG’nin

Abdullah ZAİFOĞLU

2019-2020 K-Pet Süper Lig’de ilk yarı tamamlanırken Mağusa Türk Gücü 35 puanla devreyi lider tamamlarken, Gönyeli 10, Düzkaya 8 puanla son 2 sırada yer aldı.

İlk yarıda dikkat çeken konulardan biri de ilk 9 haftada puan alamayan Çetinkaya’nın devreyi 14 puanla düşme potasının dışında tamamlamasıydı. Gönyeli kendi evinde oynadığı 7 maçtan da puan alamadı.

T.Ocağı 1 mağlubiyetle en az mağlup olan takım olurken en fazla mağlubiyet alan takımlar ise 11’er kez ile Gönyeli ve Düzkaya. Cihangir takımının ise 15 haftada hiç beraberliği olmadı.

En farklı galibiyeti Mağusa Türk Gücü kendi evinde Baf Ülkü Yurdu karşısında (8-0) aldı. Mağusa Türk Gücü 7-1 ve 7-2’lik galibiyetleri ile de dikkat çekti.

Çetinkaya üst üste 9 maç kazanamazken onu 7 maçla Gönyeli takip etti. Üst üste en fazla galibiyeti de 6 maçla Mağusa Türk Gücü aldı.

Haftalara göre alınan sonuçlar:

İlk yarıda oynanan 15 haftada sadece 3 ve 14. haftalarda beraberlik çıkmadı, diğer haftaların tümünde beraberlik çıkarken en fazla beraberlik 8. haftada çıktı.

1.hafta 6 galibiyet 2 beraberlik, 2.hafta 6 galibiyet 2 beraberlik, 3. hafta 8 galibiyet, 4. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 5. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 6. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 7. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 8. hafta 5 galibiyet 3 beraberlik, 9. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 10. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik, 11. hafta 6 galibiyet 2 beraberlik, 12. hafta 6 galibiyet 2 beraberlik, 13. hafta 6 galibiyet 2 beraberlik, 14. hafta 8 galibiyet, 15. hafta 7 galibiyet 1 beraberlik.

Haftalara göre alınan iç ve dış saha sonuçları:

İç sahada en fazla galibiyet 14. haftada alınırken(7)en az galibiyet ise 3, 6 ve 8. haftalarda(2) oldu. Dış sahada en fazla galibiyet 3. haftada(7) olurken, en az galibiyet ise 10 ve 14. haftalarda alındı.

Beraberliklerde ise en fazla beraberlik 8. haftada(3) alındı. 3 ve 14. haftalarda beraberlik çıkmadı.

İç saha galibiyeti, deplasman galibiyeti ve beraberlikler

1. Hafta 3/3/2, 2. Hafta 3/3/2, 3. hafta 2/6/0, 4. hafta 4/3/1,5. hafta 3/4/1, 6. hafta 2/5/1, 7. hafta 3/4/1, 8. hafta 2/3/3, 9. hafta 4/3/1, 10. hafta 6/1/1, 11. hafta 3/3/2, 12. hafta 4/2/2, 13. hafta 3/3/2,

14. hafta 7/1/0, 15. hafta 4/3/1…

Haftalara göre atılan gol sayısı:

Geride kalan 15 haftada 465 gol atılırken en fazla gol 6. haftada atıldı.(35)

En az gol ise 10. haftada atıldı.(26)

1. hafta 35 gol, 2. hafta 26 gol, 3. hafta 33 gol, 4.hafta 34 gol, 5. hafta 31 gol, 6. hafta 35 gol, 7. hafta 34 gol, 8. hafta 31 gol, 9. hafta 31 gol, 10. hafta 26 gol, 11. hafta 27 gol, 12. hafta 28 gol, 13. hafta 29 gol, 14. hafta 32 gol, 15. hafta 33 gol.

En fazla golü Mağusa Türk Gücü atarken an fazla gol yiyenler ise Düzkaya ve Hamitköy oldu

Ligimizde ilk yarı sona ererken gol atmakta dikkat çeken takımlarımız oldu. Lider Mağusa Türk Gücü 45 golle en fazla gol atarken, Düzkaya 18 golle en az gol atan takım oldu.

En az gol yiyen takım 12 golle T.Ocağı olurken en fazla golü yiyen takımlar ise 45 golle Düzkaya ve Hamitköy takımları oldu. En fazla galibiyeti Mağusa Türk Gücü alırken en az galibiyeti de 2’şer galibiyetle G.Gücü ve Düzkaya aldı. T.Ocağı oynadığı 15 maçta sadece 1 mağlubiyet (Binatlı karşısında 1-0) alan takım oldu.

Gönyeli ilk yarıda evinde puan alamayan tek takım olurken topladığı puanların (10) tümünü de deplasmanlarda aldı.