Bölge sakinleri denetim istiyor

Suna ERDEN

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde önceki gece yaşanan olayda Nicosia Betting’in çalışanını darp edip, işyerine ait televizyonu kıran Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar tespit edilerek gözaltına alındı.

Polisin, zanlıları kısa sürede yakalaması memnuniyet yaratırken, bölge sakinleri ‘sürekli denetim’ beklentisini dile getirdi. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların önceki gece saat 21.20 sıralarında Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında park halinde bulunan Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon araca elleri ile vurup hasar verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların bu nedenle kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 sıralarında olay yerine geri dönen Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın iş yerine ait televizyonu kırarak hasara uğrattıklarını anlattı.

Zanlılar gece tutuklandı

Polis, zanlıların aynı gece tutuklandıklarını belirtti. Soruşturma başlatıldığını, hasara uğratılan araç ve televizyon ile ilgili henüz değer tespiti yapılamadığını kaydeden polis, bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.