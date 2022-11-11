Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da “World Travel Market” turizm fuarında Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “hedeflerinin İngiltere pazarını büyütmek olduğunu” söyledi.

Açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 7 Kasım Pazartesi günü başlayan ve dün sona eren, Londra’da yer alan “World Travel Market” turizm fuarında, sektör temsilcileriyle birlikte “başarılı” bir tanıtım ve pazarlama gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Bakanlığın sektör ile iş birliğinde, yurt dışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım sağlandığı fuarın, direkt olarak tüketiciye ulaşılması ve aynı zamanda tur operatörleri ile tanışma ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma fırsatlarının değerlendirilmesi açısından da verimli bir organizasyon olduğu” ifade edildi.

World Travel Market’te yer alan KKTC standında, Turizm Bakanlığını temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, Tanıtma Memuru Orçun Gökçe, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Golf Turizmi temsilcisi ve Londra Turizm ofisi çalışanları katılarak, üç gün boyunca tanıtım faaliyetlerini yürüttü.

