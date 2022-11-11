Herkese örnek olmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da uzun süredir belirli bölgelerde çevre temizliği yaparak takdir toplayan Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu dün de Yeniboğaziçi bölgesinde, atıl durumda olan Sea Side Otel bölgesini temizledi. Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu adına açıklama yapan Kasım Uluçaylı, adanın dört bir tarafının temiz olmasını hedeflediklerini söyledi. Kasım Uluçaylı önderliğinde sabah 08.00’de başlayan temizlik bir saat sürdü. Temizlik sonrası Atatürk için de saygı duruşunda bulunuldu. Kasım Uluçaylı, sık aralıklarla çevre temizliklerini farklı bölgelerde gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının, adanın her zaman çevre bakımından temiz tutulması olduğunu dile getirdi. Uluçaylı, Temiz Ada gönüllülerinin böyle bir etkinlik gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, yetkilileri çevreye duyarlı olmaya çağırdı.