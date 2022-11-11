Özlemi her geçen gün artıyor

Cemre Peral YANIKER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni, saat 09.00’da protokol sorasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, siyasi parti yetkilileri, dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Anıt Özel Defterini Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk imzalandı.

Cumhurbaşkanlığından önemli adım

Cumhurbaşkanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Heykeli’nin Kıbrıs Türkleri nezdindeki önemini anlatan bir levhayı anıt üzerine monte etti.

Levha üzerindeki yazıyı okuyan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Atatürk Anıtsal Heykeli’nin tarihçesi hakkında bilgi vererek, 29 Ekim 1963’te Türkiye’den getirilerek, bulunduğu yerde açıldığını ve o günden beri tüm sabotajlara rağmen, Kıbrıs Türkleri tarafından bugüne kadar korunduğunu anlattı.

Atatürk Gazimağusa’da da törenle anıldı

Ulu Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu.

Değirmenlik’te Ata’ya saygı duruşu

Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümü nedeniyle, Değirmenlik’te anma töreni düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü’ndeki törene 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Değirmenlik Belediye Başkanlığından temsilciler, bölge muhtarları, bölge okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı

Törende Tnk. Ütğm. Mustafa Koşar ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Medine Göz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İskele’de de anıldı.

Atatürk Anıta önünde düzenlenen tören, anıta çelenklerin konmasıyla başladı. Törende saatler 09.05’i gösterdiğinde, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İskele’deki törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi.

Gönyeli’de 09.05’te sirenler çaldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Gönyeli’de de anıldı.

Verilen bilgiye göre, Ata’nın ölüm saati olan 09.05'de sirenler çaldı, Mustafa Kemal’in manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Törene Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin yanı sıra muhtarlar, Gönyeli sınırları içindeki okullarda öğrenim gören öğrenci grupları, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.



“Bir Tutkudur Mustafa Kemal”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde Güzelyurt’ta da anıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Burhan Sonışık, “Bir Tutkudur Mustafa Kemal” adlı şiiri okurken, Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Şengül Akçebel Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

