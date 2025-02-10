İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

Suna ERDEN-Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün sabahın erken saatlerinde yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Kepenek; Tahsin Yamaner yönetimindeki aracın çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

Kepenek’i ağır yaralı olarak olay yerinde bırakan sürücü, kazadan 4 saat sonra Lefke’de yakalanarak, mahkemeye çıkarıldı. Sürücü hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, polis ağır yaralanan Kepenek’in kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis memuru; kazanın dün sabah saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, plakası ve sürücüsü meçhul bir şahsın yönetimindeki araçla anayolda aşırı süratli ve dikkatsiz seyrederken, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek’e çarptığını belirtti. Polis, Kepenek’in kaza mahallinde hayatını kaybettiğini, sürücünün ise isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu meçhul plakalı aracın YM 003 plakalı jeep olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, aracın ve sürücü Tahsin Yamaner'in saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, alkol ve uyuşturucu analizi için 20 cc kan örneği alındığını belirtti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Aynı yol, benzer kaza

Aynı yolda, 22 Aralık 2024 tarihinde benzer şekilde Hüseyin Ulu isimli vatandaş da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazaların ardından gözler bu tehlikeli yoldaki eksikliklere çevrilirken, vatandaşlar özellikle aydınlatma yetersizliğine dikkat çekti. İki kazanın da gece saatlerinde meydana gelmesi ve yolun aydınlatmasının olmaması, bu durumun yayalar için büyük bir risk yarattığını gözler önüne serdi.

Son 40 günde 9 can

Bu arada Kepenek’in ölümüyle 2025 yılı Ocak ayından bu yana kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a çıktı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025, 09:54