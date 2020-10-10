Sandığa gitmemeyi düşünenler var

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’un görüşüne başvurduğu vatandaşlar, Coronavirüs nedeniyle sandığa gidip, gitmeme yönünde kararsızlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar “oyumu kullanmak istiyorum ama kararsızım” derken, bazıları son anda karar vereceğini ifade ediyor. Bazıları ise oy vereceği adayı kafasında netleştirdiğini söylerken, bazıları da son anda fikir değiştirebileceklerini dile getirdi.

Vatandaşlar, ayrıca seçim propaganda sürecinin ilk kez çok sönük geçtiğini ifade ederek, bunu pandemiye bağladı.

Vatandaşlar, yarın sadece Cumhurbaşkanıyla ilgili değil anayasa değişikliği ile ilgili de karar vereceklerini ifade etti.

Ne dediler?..

Ali Türker

“Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitme konusunda endişe yaşıyoruz. Gereken tedbirler eğer anlatıldığı gibi alınırsa sandığa gitmeyi istiyorum ve kesinlikle şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vereceğim. İkinci turda eğer Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman kalırsa da ikinci Tufan Erhürman’a oyumu vereceğim. İkisi de bir birinden kıymetli, değerli ve bilgili insanlardır. Diğer rakipler de iyi insanlar ancak Avrupa’ya karşı bir vizyonda bu iki isimden biri olmalıdır.”

Sadık Gözoğlu

“Sandığa giderek oyumu kullanmak istiyorum ancak bu salgın durumu da bizi endişelendiriyor. Cumhurbaşkanı makamında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı görmek istediğim için sandığa gidersem kesinlikle ona oy vereceğim. Benim nazarımda en iyisi Tufan Erhürman’dır. Çoğu siyasetçiden dürüst bir kişidir.”

Hasan Cüzdan

“Bir vatandaş olarak demokratik hakkım olan seçme hakkımı kullanmak için yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa giderek oy kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğim aday kafamda netleşti ve seçim günü oyumu o adaydan yana kullanacağım. Seçilecek olan Cumhurbaşkanının hayırlı olmasını diler, halkın hak ve menfaatlerini koruyup savunacak birisinin o makamda olmasını temenni ediyorum.”

Haydar Menekşeli

“Sandığa gidip oy kullanacağım ancak herkeste olduğu gibi bende de bir endişe var. Hastalık nedeniyle sandığa gidip oy kullanmalı mıyız diye düşünüyoruz. İnsanlar umudunu kaybettiği için çoğu da sandığa gitmeyecek diye düşünüyorum. Eskisi gibi bir seçim heyecanı yok. Henüz kime oy vereceğimi netleştirmedim ancak ülke için faydalı olacak halk için çalışacak birinin cumhurbaşkanlığı makamında olması gerekiyor.”

Mehmet Ay

“Vatandaş değilim ancak burada oy kullanabilecek ailem var ve onların sandığa giderek oy kullanmasını isteyeceğim. Benim Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışacağım insan Ulusal Birlik Partisi’nin adayı olan Başbakan Ersin Tatar olacaktır. Seçim iki turdan oluşursa ki öyle görünüyor Ersin Tatar için çalışacağım. Eğer Ersin Tatar ikinci tura kalmazsa ona göre yeniden düşünüp başka bir adaya yöneleceğiz.”

Mehmet Şen

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa giderek oy kullanacağım. Pandemi nedeniyle tedirgin oluyoruz ancak gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyorum. Oy vereceğim adayı kafamda belirledim ve oyumu ona vereceğim. Ulusal Birlik Partisi’nin adayı Başbakan Ersin Tatar’dan yana oyumu kullanacağım. Mustafa Akıncı’nın ve diğer adayların Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket etmeyeceğini düşünüyorum. Görüşlerini ve fikirlerini beğendiğim için Ersin Tatar’a oyumu vereceğim.”

Ekrem Onbaşı

“Seçim propaganda dönemi eskisi gibi canlı değildir. Biri gider biri gelir aynı düzen gider ve vatandaşlar da artık usandığı için seçimlerin eski havası kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığına aday olanları çok fazla tanımıyorum. Sadece Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar’ı iyi tanıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişinin akıllı ve bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Sandığa giderek oyumu kullanacağım ancak anayasa değişikliği ile ilgili oy kullanmayacağım çünkü pek fazla bilgi sahibi değilim.”

Erdal Cesurer

“Seçim propaganda dönemi bu seçimler için sönük geçti. Seçim zamanı verilen vaatleri pek inandırıcı bulmuyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olanlardan en iyi tanıdığım Mustafa Akıncı’dır. Cumhurbaşkanlığı makamında olacak kişinin bilgili, saygılı ve Türkiye ile ilişkileri iyi olan birinin olması gerekiyor. Sandığa giderek oy kullanacağım. Hükümetin yaptığı kavgalar nedeniyle halk sandığa gitmek istemiyor.

Anayasa değişikliği ile ilgili de oy kullanacağım ve yargıç sayısının artırılması ve davaların hızlı karara ulaşması için değişikliğe evet diyeceğim.”

Coşar Hüryol

“Seçim propaganda dönemi bu yıl biraz sönük geçti. Cumhurbaşkanlığına aday olanların tamamını tanımıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında olacak kişinin ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek iyi karakterli ve Avrupa yolunu açabilecek bir kişi olması gerekiyor. Sandığa giderek oyumu kullanacağım. Ülkemiz için çıkacak seçim sonucunun hayırlı olmasını dilerim.”

Önay Kararlı

“Seçim propaganda dönemi şu an için iyi gitmiyor. Bir kavga ve saldırı içerisinde bu süreç geçiyor. Cumhurbaşkanlığına aday olanların hepsini de iyi bir şekilde tanıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında olacak kişinin dürüst ve ülke menfaatlerini savunan birinin olması gerekiyor. Sandığa giderek oyumu kullanacağım.”

Nejdet Dağcı

“Seçim propaganda döneminde iç açıcı olmayan enteresan durumlar yaşanıyor. Sıkıntılı bir süreç geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığına aday olan kişilerin hepsini de iyi bir şekilde tanıyorum. Bu ülkeye cumhurbaşkanlığı yapacak kişinin aktif, dürüst ve Türkiye ile ilişkileri iyi olan birinin olması gerekiyor. Ben de sandığa giderek oyumu kullanacağım.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 10:54

Anayasa değişikliği ile ilgili geniş bilgi sahibi değilim ancak anlatıldığı kadarıyla olumlu oy kullanacağım.”Mehmet Demirtaş“Seçim propaganda döneminde sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Cumhurbaşkanlığı makamında olacak kişinin ülke menfaatlerini koruyacak ve halkının haklarını koruyacak birinin olması gerekiyor. Ülkenin kaderine yön verecek bir liderin o makamda olması gerekiyor.”Mustafa YüceltenSeçim propaganda dönemi salgın nedeniyle sönük geçti. Salgının olduğu dönemde olduğumuz için de herkesin bu yönde çalışma yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığına aday olanların hepsini tanıyorum ancak çok fazla tanımıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamında olan kişinin tabi ki çok fazla özelliğe sahip olması gerekiyor ancak ülkemizde Cumhurbaşkanı olan kişi hanımı ile birlikte iyi bir 5 yıl geçireceği bir mevkie sahip olacağı bir durumdur. Sandığa gitmemeyi düşünüyorum çünkü seçilecek kişinin çok fazla Bir şeyi değiştirebileceğine inanmıyorum.Anayasa değişikliği ile ilgili çok fazla olmasa da bilgi sahibiyim. Sandığa gidersem anayasa değişikliği ile ilgili olumlu oy kullanacağım.”Abuzer Karakuş“Seçim propaganda dönemi geçtiğimiz seçimlerde yaşanan coşku bu seçimde yaşanmıyor. Bu süreç sönük bir süreç oldu. Cumhurbaşkanlığına aday olan kişilerin tamamı değil siyasi partilerden olanları en az kendileri kadar iyi tanıyorum. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacak kişinin bu memleketi ve bu halkı seven akıllı ve bilgili birinin olması gerekiyor. Sandığa giderek oy kullanacağım.Anayasa değişikliği ile ilgili de oy kullanacağım. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibiyim. Bu konuda hem kendim hem de sözümün geçtiği kişilerle de konuşarak değişikliğe evet diyeceğim.”Mustafa Önder“Seçim propaganda dönemi çok çalkantılı geçiyor. Türkiye aleyhinde konuşuluyor ve bu hoş bir durum değildir. Burada Türkiye’nin suyunu içip ekmeğini yiyoruz ancak Türkiye’ye dil uzatılıyor. Cumhurbaşkanlığı’na aday olanların tamamını tanıyorum. Cumhurbaşkanı olacak kişinin Türkiye ile hareket edecek, aklı başında ve bilgili birinin olması gerekiyor. Sandığa giderek oy kullanacağım.Anayasa değişikliği ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değilim. Teferruatını inceleyip ona göre karar verip oyumu kullanacağım.”Ali Sayar“Seçim propaganda dönemi çok iyi gitmiyor. Yapılan propaganda sürecinde yaşanan sıkıntılar ve salgın nedeniyle her şey çorbaya döndü. Bu süreçte adayların iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. Adaylar ile ilgili sadece televizyondan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ülkeye huzur, barış ve refah getirecek birinin olması gerekiyor. Sandığa giderek oyumu kullanacağım.Anayasa değişikliği ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değilim. O yönde nasıl bir oy kullanacağımı henüz bilmiyorum.”Ayhan Korcay“Seçim propaganda döneminin iyi gittiğini düşünüyorum. Bu süreç iyi bir şekilde geçiyor. Cumhurbaşkanlığı’na aday olan kişilerin hepsini iyi bir şekilde tanıyor ve hepsine saygı ve sevgi duyuyorum. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ülke menfaatleri için çaba gösterip ilkeyi koruyup kollayacak bilgili birinin olması gerekiyor. Sandığa vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya gideceğim.Anayasa değişikliği ile ilgili çok bir bilgi sahibi değilim. Televizyonlarda duyduğumuz kadarıyla bir bilgiye sahibiz ve bu yönde de olumlu oy kullanacağım.”Osman Kahraman“Seçim propaganda dönemi çok iyi geçmedi. Bu seçimler için sadece afişler ve reklamlardan adayları tanımaya çalıştık. Aday olan kişilerden en iyi Ersin Tatarı tanıyorum ve oyumu ona yönelik kullanacağım. Sandığa kesinlikle giderek vatandaşlık görevimi yerine getireceğim.Anayasa değişikliği ile ilgili bilgi sahibi değilim ancak araştırıp ona göre anayasa değişikliği için de oy kullanacağım.”Mustafa Saltanat“Seçim propaganda dönemi çok iyi gidiyor. Herkesin bir birine saygı içerisinde süreci yürüttüklerini söylemek isterim. Maraş’ın açılması sonrasında biraz kopmalar olsa da düzeleceği inancındayım. Cumhurbaşkanlığına aday olanlar kişiler içimizden birileri olduğu için tanıyoruz ancak bilmediğimiz yönleri de olabilir. Cumhurbaşkanı olacak kişinin tarafsız ve halkın haklarını savunan birinin olması gerekiyor.Anayasa değişikliği ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değilim. Halkın da yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Ben anayasa değişikliği için hayır oyu kullanacağım.”Nurten Halimoğlu“Seçim propaganda dönemi çok iyi geçmedi. Pandemi nedeniyle adayları televizyondan tanımaya çalıştık. Ben şahsen ilgilendiğim için adayları tanıyorum ancak propaganda önemliydi. Cumhurbaşkanı olacak kişinin Tufan Erhürman’ın özelliklerini taşıması gerekiyor. Sandığa giderek oyumu kullanacağım. Anayasa değişikliğinde ihtiyacın ne olduğunu ve değişikliğin ne olacağını ilgilendiğim için biliyorum. Anayasa değişikliği ile ilgili evet denmesi önemlidir. Yargıç sayısının artması ve davaların hızlı sonuçlanması açısından önemli ancak bu bütünlüklü çözüm getirmeyecektir. Sorunların oluşmasını engellemeyecek, suçların işlenmesini engellemeyecek. Aslında sistemin değişmesi gerekiyor.”