İş adamlarından ‘yardım’ çağrısı geldi

Suna ERDEN

Coronavirüs salgınının başlaması sonrasında Diyalog Medya’nın, Kızılay’a destek amacıyla başlattığı kampanyanın benzeri bir organizasyon ile hızlı aşılama için harekete geçen bazı iş adamları “Ben varım” mesajı verdi. tv2020’de canlı yayına bağlanan ünlü iş adamı Günay Çerkez “Böyle bir kampanya için 100 bin lira, hatta daha fazlasını vermeye hazırım” dedi.

China Bazaar sahibi Mazhar Iqbal Choudhry de canlı yayına bağlanarak “Sizlere güvenimiz sonsuzdur. Aşıların bir an önce satın alınması ve adaya getirilmesi için başlatılacak kampanyaya

50 bin de veririz, 100 bin de veririz” dedi. tv2020’de sağlık çalışanlarına yönelik bir kampanya başlatılmasını da isteyen Choudhry, “Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki sağlık çalışanlarımız gerekli malzemelere ulaşsın” şeklinde konuştu.

Günay Çerkez (İş insanı)

“Türkiye kendisine göre bir sistem kurdu. Bizim nüfusumuz 400 bin civarında ona göre bize de aşı gönderiliyor. Aşılar peyder pey geliyor ama zaman önemlidir. Zamanı geri getiremeyiz. İnsan bir defa ölür. Bunları dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Hükümetin aşılarla ilgili bir girişimi yok. O nedenle bizler harekete geçmeliyiz. Ben şahsım adına 100 bin lira vermeye hazırım. Eminim ki başlatılacak bir aşı kampanyasına herkes katkıda bulunacaktır. Eğer toplanan para yine yetmezse o zaman kamu maaşlarından yüzde bir kesinti yapılabilir. Çabalarsak aşıya ulaşırız. ‘Bize ambargo uygulanıyor, biz doğrudan aşı alamayız’ söylemleri ise mazerettir. İsrail eğer parasını verirsek bize aşı satmaya hazırdır. Bir an önce aşılamayı yapıp, ülkeyi ayağa kaldırmalıyız. Yoksa ayda bir iki haftada bir kapanıp açılmakla ya da devletin özel sektöre vereceği bin lirayla ekonomi çarkı dönmez. Mesele Dubai aşılama olayında başarıya ulaştı ve ülkesini turizme açtı. Orada tatil için yer dahi kalmadı.

Ekonomik örgütler, iş insanlar ve bu ülkede refah içerisinde yaşayan birçok kişi var. Toplanıp bu işi başarmalıyız. Eğer başaramazsak ayıp bize.”

Mazhar Iqbal Choudhry (China Bazaar Direktörü)

“Ülkeye aşı ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aşı için uğraşacağız. Aşıların bir an önce satın alınması ve adaya getirilmesi için başlatılacak kampanyaya 50 bin de veririz, 100 bin de veririz.

Ayrıca geçtiğimiz gün bir devlet hastanesinde hemşirelerin ayaklarına galoş olmadığı için poşet geçirdiğini gördüm. Bu manzara beni çok üzdü. Şaştım kaldım bu durum karşısında; biz bu kadar aciz miyiz? diye sordum kendi kendime… Doktor ve hemşirelere de yardım etmeye hazırım. Diyalog Medya’ya ve siz Sayın Reşat Akar’a sonsuz güvenimiz vardır. tv2020’de sağlık çalışanlarına malzeme yardımı için bir kampanya başlatılabilir. Yapılacak kampanyaya her türlü maddi desteği vereceğim. Yeter ki canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları güvende işlerini yapabilsin. Biz ülke olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize bakamayacak mıyız?..”

Enver Mamülcü (İŞAD Başkanı)

Ekonomik Örgütler Platformunun da katıldığı bir toplantı yaptık. Aşıya ulaşımla ilgili 2 aydır çalışma yapıyorduk. Dün yaptığımız toplantıda ise değerlendirmelerde bulunduk ve baya yol aldık. Ekonomik örgütlerinde maddi katkıları ile aşı alım planımızı daha da ileriye götürdük. Çin’den özel bir şirketten 200 bin + 200 bin doz olmak üzere iki seferde aşı almayı planlıyoruz. Bu konuda Sivonac aşısı alabilmek için Çin’den yetki belgesi dahi temin ettik.

Eğer Sağlık bakanlığı onay verirse aşıyla ilgili planımızı uygulamaya koyacağız.

Özel sektör ve iş inşaları ülkenin iyi noktalara gelmesi için elini taşın altında koymuştur.

Biz geçmişte büyük mücadeleler veren insanların torunlarıyız. Çünkü devletin imkanları kısıtlıdır. Biz de bu nedenle harekete geçtik.”