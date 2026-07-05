İş birliği mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.

İslamabad Mutabakatı ile bölgede sağlanan sükunetin önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin azaltılması ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik her adımı desteklediğini belirtti. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki politikalarını eleştiren Erdoğan, bölgede yeni çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yinelediklerini söyledi. Karaçi'de kurulması planlanan özel ekonomik bölge, tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin görüşülen başlıklar arasında yer aldığını belirten Erdoğan, enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanlarında da iş birliğini derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır

Şerif, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Türkiye'ye desteğini sürdüreceğini, Türkiye'nin de Cammu Keşmir meselesindeki desteğinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Diyalog ve diplomasinin uluslararası sorunların çözümünde tek sürdürülebilir yol olduğunu vurgulayan Şerif, Türkiye'nin Pakistan'ın bölgesel barış girişimlerine verdiği desteğe teşekkür etti. Şerif, "Bugün aldığımız kararlar kağıt üzerinde kalmayacaktır. Bu kararlar daha fazla ticaret, daha güçlü yatırımlar ve daha derin stratejik iş birliğine dönüşecektir. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir." ifadelerini kullandı.

