Yollar göle döndü evleri su bastı

Türkiye, yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken, sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından dün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede aralıklarla gök gürültülü sağanak görüldü.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı. Şişli Dolapdere'de iki ağaç park halindeki araçların üzerine devrilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde ise kanalizasyon borusunun patlaması sonucu cadde su altında kaldı. Sultangazi ve Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sakarya ve Düzce'de kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düzce'de sıcak hava yerini aniden kuvvetli yağışa bırakırken, bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bir evi su bastı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanağın ardından kara yolu ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağanın görülmesi dikkat çekti.

Tekirdağ'da da sağanak yağış etkili olurken, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan Karadeniz kıyılarında dalga yüksekliğinin artması nedeniyle bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Sarıyer Kaymakamlığı, Kısırkaya Halk Plajı'nın iki gün süreyle deniz ve plaj girişlerine kapatıldığını duyurdu. Arnavutköy Kaymakamlığı da ilçe sahillerinde iki gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Beykoz Kaymakamlığı ise Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda aynı süre boyunca denize girilmesini yasakladı.

