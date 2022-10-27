Vay Mehmedim 

Eski kız arkadaşının özel fotoğraflarını bir akrabasına göndererek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyen Mehmet Deniz 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne karara bağlanan davada sanığın işlediği suçun anayasal hakları da ihlal ettiği belirtildi.

Kararı okuyan Ağır Ceza Heyeti Başkanı Fadıl Aksun, sanığın mahkum olduğu ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal’ suçunun Anayasa ile koruma altına alındığını belirtti. Aksun, sanığın aleyhine getirilen en ağır suç olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın, eski kız arkadaşının kendisine güven duyup ilişkilerinin devam ettiği süreçte gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına göndererek, bu suçu işlediğini belirtti. Aksun, bir kişinin fotoğraflarının kişilik haklarının parçası olduğuna ve sanığın sırf kız arkadaşından ayrıldığı için yaptığı davranışlarının ilkel olduğuna vurgu yaptı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.