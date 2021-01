İskele’de dram

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yeşilköy’de yarısı yıkılmış kerpiç evde yaşamını sürdürmeye çalışan Menekşe ailesinin hali içler acısı. Havaların soğumasıyla yaşamları daha da çekilmez hale gelen Menekşe ailesi yetkililerden yardım istedi. Gelini ve 3 torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veren Hediye Menekşe, Diyalog’a konuştu. Hediye Menekşe, “Evin yarısı yıkıldı, diğer yarısı da yıkılmak üzere. Benim, gelinim ve torunlarımın can güvenliği de tehlikede” dedi.

Her an yıkılacak diye bekliyoruz

Menekşe, yıkık dökük evde, gelini ve 3 çocuğu ile yaşadıklarını ve tek geçim kaynaklarının sosyal sigortalardan aldıkları aylık olduğunu ifade etti. Menekşe, evi tamir ettirmek bir yana, geçinebilecekleri paralarının dahi olmadığını belirtti. Evlerinin her an yıkılma tehlikesi altında olduğunu belirten Menekşe, “Çok zor durumda ve korku içerisinde yaşıyoruz. Ev çöktü çökecek. Benim, gelinim ve torunlarımın can güvenliği de tehlikede. Ne olur devlet bize yardım etsin” şeklinde konuştu.