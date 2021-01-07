Aşılama 15 Ocak'a kadar başlayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yeni tip Coronavirüse karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Pilli, Covid-19 ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Covid-19'un dünyada artış eğiliminde olduğunu belirten Pilli, son dönemde KKTC'de de artışlar yaşandığını söyledi.

KKTC'de şu anda vakaların kontrol altında olduğunu ifade eden Pilli, sağlık sisteminin kaldırabileceği şekilde önlem aldıklarını ve bu mücadelede başarılı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Pilli, Covid-19'a karşı önlemler almaya devam ettiklerini vurgulayarak "Eğer gerekirse başka önlemler de alabiliriz. Gerektikçe, zamanında ve yerinde önlemler alıyoruz. Şu anda tam kapanmaya gidecek bir durum görmüyoruz. Dünyaya baktığımızda bazı ülkeler kapanmaya gidiyor. Halkın sağlığı ve daha kısa sürede pandemiyi bitirmek için gerekirse 15-20 gün kapanmaya gidebiliriz" dedi.

Sorun Rum kesimi

KKTC'ye girişlerin şu anda karantina şartıyla yapıldığını hatırlatan Pilli, hava ve deniz yolu ile gelen vakalarda büyük problem yaşamadıklarını, daha çok Rum kesiminden gelen vakaların sorun yarattığını ve bununla ilgili sıkı önlemler aldıklarını, gerekirse önlemleri artırabileceklerini ifade etti.

Aşılama başlıyor

Pandemiyle mücadeleyi Türkiye ile sürdürdüklerini vurgulayan Pilli, "Covid-19 aşılaması için bütün altyapımızı oluşturduk. İlk olarak kimlerin aşılanacağı belirlenmiştir. Aşılama programını da Türkiye ile birlikte götüreceğiz. Türkiye'den gelecek aşılarla15 Ocak'a kadar ilk aşılama işlemi başlayacaktır (Türkiye'den gelecek aşılarla). Bakan Koca ile görüştüm, en geç önümüzdeki hafta içerisinde ilk aşılamalara başlayacağız. Bu aşıları önce sağlık çalışanları ve huzurevinde yaşayan kişilere yapacağız" dedi.

Pilli, aşılamaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.