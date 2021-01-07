Ataser: 6 vaka 40 temaslı var

Ataser: 6 vaka 40 temaslı var
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Girne’ye bağlı Alsancak’ta vaka sayısı 6’ya yükseldi, dün belediye tarafından anons yapılarak halk uyarıldı. 
Diyalog’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede vaka sayının dün tespit edilen iki ile birlikte 6’ya yükseldiğini, 40 kişinin de temaslı olarak karantinaya alındığını söyledi. Ataser, belediye olarak işletmeleri kapatma yetkilerinin olmadığını, sadece maske kontrollerinde ceza yazabildiklerini belirterek, “Biz de anons yaparak, vatandaşın toplu alanlarda bir araya gelmemesi için çağrı yaptık” dedi. Ataser, maske, hijyen ve mesafe kurallarına özellikle bugünlerde uyulmasının önemine işaret etti. Ataser, mecbur olunmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, herkesi duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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