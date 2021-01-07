Kuzeyde 18, güneyde 573 yeni yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 16’sı yerel 18 pozitif vaka belirlendi. Tedavi gören 8 kişi ise taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise 573 yeni Covid-19 vakası tespit, 4 can kaybı oldu. Türkiye’de de pozitif vaka sayısı 13 bin 830 olurken, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

Pozitif vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. Pilli’nin açıklamasına göre; yapılan toplam test sayısı 341.151, toplam vaka sayısı 1710, toplam taburcu edilen vaka sayısı1438, tedavisi devam eden vaka sayısı 263, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 49, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 213, toplam kaybedilen hasta sayısı 9 ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güneyde 4 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte coronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum kesiminde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 138'e ulaştığı kaydedilirken, son 24 saatte gerçekleştirilen toplam 10 bin 201 test sonucunda ise 573 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 25 bin 781'e ulaşırken, 187 kişinin ise tedavi gördüğü ve 49'unun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.Türkiye'de 191 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.