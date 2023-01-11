İnfiale neden oldu

Lefkoşa’da hademe olarak çalıştığı ortaokulda eğitim gören kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 51 yaşındaki H.S (E) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yeni yıl kutlaması için okulda düzenlenen baloya katılan kızlara cinsel içerikli sözler söyleyen zanlının, bu esnada yalnız olmadığı, 15 yaşındaki ikiz 2 kardeşle birlikte bu suçu işlediği belirtildi. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı. Zanlının işlediği suçun toplumda infiale neden olduğu, ailelerin endişe duyduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Olayın 30 Aralık 2022 tarihinde meydana geldiğini ifade eden polis, zanlının ve beraberinde bulunan iki kişinin okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine katılan 8 kız öğrenciye “Uff kalçalara bak, bacaklara bak, göğüslere bak, bu akşam birinizi eve atayım mı?” demek sureti ile cinsel tacizde bulunulduğunu aktardı.

Ailelerin şikayeti üzerine zanlının 6 Ocak 2023 tarihinde tutuklandığını ifade eden polis, yapılan soruşturma sonucu, olay esnasında zanlının yanında bulunan iki şahsın belirlendiğini açıkladı.

Polis, tespit edilen şahısların 15 yaşında ikiz kardeş olduklarını, hafif düzeyde mental retardasyon , dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle uzun süredir Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüklerini söyledi.

Polis memuru, ayrıca zanlının sorgulandığını, ifadesinde söz konusu kelimeleri yanındaki iki erkek ikiz çocuğa söylediğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, ikiz çocuklarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Aileler endişelendi

Yaşanan bu olayın KKTC genelinde infial yarattığını, gerek basında gerekse halk arasında zanlıya yönelik şiddet içerikli mesajları alındığını kaydeden polis, ayrıca kız çocuklarının ailelerinin endişe duyduklarını anlattı.

Polis, zanlının suçlu bulunması halinde hapislik cezası alacağını, yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, davasını tutuklu beklemesini talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, olayın infial yarattığını söyleyerek zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

