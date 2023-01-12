Geçişlerden birçok  sektör yararlanıyor

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, 2003 yılında açılan sınır kapılarından geçen araçların ülke yasaları çerçevesinde sigortalı olması ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için Birlik üyelerinin sınır geçişlerinde sigorta hizmeti verdiğini dile getirdi.

Çukurovalı şöyle devam etti:

“Sınır kapılarındaki yoğunluk, ülkemizdeki ürünlerin Türk Lirası fiyatlarının Euro kullanan Güney Kıbrıs’a göre daha avantajlı oluşu nedeni ile olup, geçişler ile benzin istasyonları, döviz büroları, eczaneler, kuaförler, restoranlar, marketler, oteller, gazinolar, barlar ,açık pazarlar, hastaneler, doktorlar, kırtasiyeciler, mağazalar, havayolları, elektronikçiler, emlakçılar ve yedek parçacılar vb. alışveriş yerlerinden hizmet alırken, bir tek sigorta şirketlerinden hizmet alırlarmış gibi tüm sınır kapılarının giderlerinin üyelerimizden talep edilmesi en hafif tabir ile adil değildir.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklere araç muayene belgesini sadece Metehan sınır kapısında vermesinin de ayrıca bir yoğunluk yarattığını dile getiren Çukurovalı, “Kısacası sınır kapılarını iyileştirmek adına Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) kurduğu komitenin elde ettiği çözümün sigorta şirketlerinin tüm kapıların giderlerini karşılaması olmasını kamuoyunun takdirine bırakırız” dedi.

Daha fazla kapı daha fazla personel şart

Geçen araçların yüzde 15-20'si sigorta için müracaat ediyor... Bu hizmetin geçişleri aksatmadığını düşünmekteyiz”

Sınır geçişlerinde gözlemlenen kuyrukların azalması için doğru yere istihdam yapılarak sınır kapılarında görev yapan muhaceret personel eksikliğinin giderilmesi ve Lefkoşa’da daha fazla araç ve yaya geçiş kapısı açılmasının en pratik çözüm olacağını ifade eden Çukurovalı, şunları kaydetti:

“Yapılan araştırmaya göre her gün geçen araç trafiğinden yüzde15-20 oranında araçlar sigorta yapmak için müracaat etmekte olup, bu hizmetin geçişleri aksatmadığını düşünmekteyiz.

Sınır kapılarındaki çevre düzenlemesinin EÖP üyelerinin tümünün katkısı ile çözülmesi bir yöntem olup, neticede Devletin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi zaman alabilmektedir.”

