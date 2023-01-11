Ülke ve insan sevgisiyle anılacak

Ömer KADİROĞLU

Geride ülkeye ve turizme yaptığı büyük hizmetleri bırakarak önceki gün aramızdan ayrılan iş insanı Acapulco Resort- Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner dün son yolculuğuna uğurlandı.

Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan, yardımsever ve dost canlısı kişiliğiyle gönüllere taht kuran Çağıner için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine insan akını yaşandı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in babası olan Çağıner’in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Bazı Bakanlar, Milletvekilleri, Parti Başkanları sendika ve dernek temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Ailesinin yanı sıra yakın dostları ve sevenleri Çağıner için gözyaşı döktü. Çağıner Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi. Çağıner için dün akşam saat 17.00’de ise Acapulco Otel’de mevlit okutuldu, taziyeler kabul edildi.