Kaçış sırasında bileğini kırdı

Minareliköy’de devlete ait olan rehabilitasyon merkezinin hırsızlar tarafından talan edildiği ortaya çıktı.

Engellilere yönelik inşa edilen ancak uzun bir süredir faal durumda olmayan rehabilitasyon merkezinden defalarca hırsızlık yapan Hakan Esergül, son vukuatında devriye gezen ekiplere yakalandı.

Zanlı polisten kaçmak isterken 4 metre yükseklikten atladı. Ayak bileğini kırıldığı için kaçamayan zanlı olay yerinde yakalandı.

Bir süre ortopedi servisinde tedavi gören zanlı önceki gün taburcu edilince gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada zanlının çaldığı bakıları Hüseyin Gündüz’ün sattığı tespit edildi. Polis, Gündüz’ü de gözaltına alırken, her iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Kaçmak isterken bileğini kırdı

Polis, Hakan Esergül’ün 7 Ocak 2023 tarihinde Minareliköy’de bulunan devlete ait ancak faaal olmayan rehabilitasyon binasının kapısını hasara uğratarak açıp içeriye girdikten sonra, klima bakır borularını çaldığı sırada, devriye ekipleri fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ve yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralandığını söyledi. Polis, yere düşüp yaralanan zanlının olay yerinde yakalandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada suçla bağlantılı Hüseyin Gündüz’ün de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Biri çaldı diğeri sattı

Polis memuru, Hüseyin Gündüz’ün ise Hakan Esergül'ün 2022 yılı Aralık ayında iki kez ve 4 Ocak 2023 tarihinde Rehabilitasyon binasından çaldığı bakır klima borularını Haspolat'da faaliyet gösteren bir işyerine, sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek 4 bin 500 liraya sattığını açıkladı.

Polis, Hakan Esergül’ün, benzer suçlardan iki ayrı teminatı olduğunu belirterek, her iki zanlının da teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Hakan Esergül’ün 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verirken, Hüseyin Gündüz 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.