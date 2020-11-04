Bilge Tatlı’nın Göçmenköy’deki şubesinin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı

Ömer KADİROĞLU

İş insanı Mehmet Bulanık’ın direktörü olduğu Bilge Tatlı isimli iş yerinin Lefkoşa’da şubesi açıldı.

Göçmenköy’de gerçekleşen açılışa çok sayıda özel davetli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, birçok bakan ve milletvekili katıldı. Açılış konuşmasını Bilge Tatlı’nın Direktörü Mehmet bulanık yaptı. Bulanık’ın konuşmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma gerçekleştirdi.

Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye yapılan her yatırımın ekonomi için bir kazanç olduğunu belirterek, şunları söyledi: “KKTC yoluna devam ediyor. Devletimizi güçlendirmek pandemi ve dövize rağmen moral ve motivasyonumuzu bozmadan üretimi arttırmak ve memlekete hizmet sunabilmek hepimizin görevidir. Biz yöneticiler yatırımların arttırılması karşısında mutlu oluyoruz. Bu bağlamda Göçmenköy bölgesine bu yatırımı yapan Mehmet Bulanık’ı da özellikle kutlamak istiyorum. Bu yatırımların devamı KKTC’ye hizmet, istihdam, kapasite ve güzellikleri de beraberinde getiriyor.”

Mehmet Bulanık

İş insanı Bulanık da herkese teşekkür ederek, şunları dile getirdi:“Lefkoşa Göçmenköy şube açılışımızı yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel tatlılarımızın yanı sıra sizlerden gelen talepler doğrultusunda yemek menümüz ile de hizmetinizde olacağız. Girne’den sonra Lefkoşa’da da bu yatırımı yapmak bizlere büyük bir onur vermiştir. Açılışımıza katılan herkese teşekkür eder bölge halkına yeni şubemizin hayırlı olmasını dilerim.”

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, bakanlar ve Bulanık kurdeleyi keserek açılışı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 11:27