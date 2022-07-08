“Verilemeyecek  hesabım yok“

Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ancak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine halkın ve devletin bir mağduriyet yaşadığını belirtti.

Atun, “Bu şirketlerle ilgili yasal yollara başvurulması ile her türlü soruşturmanın açılması talimatını vermiştik. Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

“İnsanlığa, milletimize, halkımıza karşı tabii ki ödevlerimiz, sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir düre için yurt dışında bulunuyorum.” diyen Atun, bu esnada elektrik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve Kıb-Tek yetkilileri ile yakın iletişim halinde bulunmakta olduğunu ifade etti.

Atun yazılı açıklamasında, her şeyin devletin en yetkili kişileri ve hükümetin bilgisi, ilgisi ışığında gelişmekte olduğunu vurguladı.

Kıb-Tek’e yakıt tedarikiyle ilgili tedbirlerin yerine gelmemesinde önceki dönemin ihalesini alarak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan bazı şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemelerin başlıca etken olduğunu kaydeden Atun, “Dolayısı ile yapılması gereken devletimizin, halkımızın mağdur olmasına neden olanlarla ilgili yasal yollara başvurmaktır. Bu arada elbette başka araştırmalar ve soruşturmalar da elbette yapılabilir. Ben bunların hepsine açığım; Verilemeyecek hesabım yoktur.” dedi.

“Bazı kişiler istedikleri kadar üzerime leke sıçratmaya çalışsınlar; başaramayacaklar…” diye devam eden Atun, bugüne kadar, şova, reklama kaçmadan görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade etti.

