Kararlı duruş sürecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davetli olarak gittiği İstanbul’da temaslarda bulunuyor.

Töre temaslarında, Türkiye ve KKTC'yi bölgede dışlayan hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini, KKTC'nin varlığını koruma konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Töre, ziyaretleri kapsamında, Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi'nde (TUSİM) "Kıbrıs'ın Gelecek Vizyonu" başlıklı söyleşiye katıldı.

Töre burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulmasından sonra federasyon görüşmelerinin yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, Türkiye ve KKTC'nin Adada iki egemen devlet çözümünden yana olduğunu, bunun dışında bir anlaşmaya yanaşmayacağını vurguladı.

Töre, "KKTC'de iki egemen devlet çözümü hayata geçirilmezse biz bu şekilde yolumuza devam ederiz. KKTC İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletlerin hediyesi değil. Bu devlet, şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanetidir. Onlara ihanet edemeyiz. KKTC'nin ortadan kalkmasını kabul edemeyiz. Türk ordusunun garantörlüğünün bozulması ve Adadan çekilmesini asla kabul edemeyiz." diye konuştu.

Töre, Kıbrıs'ın enerji kaynakları bakımından zengin Doğu Akdeniz'de önemli bir konuma sahip olduğunu, dolayısıyla Mavi Vatan kavramının sadece karayı kapsamadığını, aynı zamanda deniz altındaki zenginliklere sahip olmayı da kapsadığını söyledi.

KKTC’nin yaşatılması milli beka

Töre, KKTC'nin yaşatılmasının artık milli beka meselesi haline geldiğini, KKTC'nin varlığını koruma konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyedi.

İstanbul’da 1.Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti

İstanbul’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1.Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Açıklamaya göre Selimiye Kışlası’nda komutanlar tarafından karşılanan Töre, Komutanlık özel defterini de imzaladı.

AA’ya özel değerlendirme yaptı

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezinin (TUSİM) konuğu olarak İstanbul'a gelen Töre, AA muhabirine, Ege adalarının silahlandırılması ve Kıbrıs Adası'nda egemen iki devlet çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Töre, Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gelişen gerilimin Yunanistan'ın hayali ideallerinden vazgeçmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Yunanistan'ın tarihi bir kinle Türkiye ve Türk milletine karşı büyük bir silahlanma yarışı içine girdiğini vurgulayan Töre, "Uluslararası anlaşmalara rağmen adalar silahlandırılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin birçok lider ülkesi Rum-Yunan ikilisini Türkiye’ye karşı devamlı bir şekilde şımartıyor. Bir yandan bu ülke silahlandırılırken, bir yandan da 'Türkiye ile görüşelim, konuşalım' diyorlar. Bu tamamen bir aldatmaca." diye konuştu.

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz." sözlerini hatırlattı.

Töre, Türkiye öncülüğünde yakın gelecekte KKTC'nin statüsünün yükseltileceğine ve ardından tüm dünyada tanınacağına dair inancını koruduğunu kaydetti.