Joshua alkollü çıktı

Lefkoşa’da dün apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarpıp kaza mahallinden kaçan alkollü sürücü bulunup tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da Şht Ali Hasan Sokak üzerindeki Atılgan Blok -6 Apartmanı önünde doğu istikametine doğru seyreden sürücü dikkatsizliği sonucu apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarpıp kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada söz konusu kazaya neden olan aracın ZPC 424 plakalı araç, sürücüsünün ise Joshua Chukewuebuka Chukwuzubelu (E-29) olduğu tespit edildi.

Yakalan sürücü, yapılan testle 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildiğinden tutuklandı.

