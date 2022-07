Onlar da Kıb-Tek’i suçluyor

Elektrik santrallerine yakıt sağlanması konusunda yaşanan sıkıntıların odağında gösterilen denizcilik şirketi “Sidereal Lines Ltd.” yapılan eleştiri ve iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sidereal Lines Ltd. Direktörü Kaptan Ulus Göker imzasıyla yayımlanan açıklamada, şirketin 2021 yılının ekim ayında KIBTEK tarafndan açılan akaryakıt tedarik ihalesinde en düşük teklifi vererek, ihaleyi kazandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ihaledeki yakıt özelliğinden daha üstün teknik özelliklere sahip, temiz yakıt getirilmesi için kendi talebiyle ek yükümlülük altına girdiği ve bu hususların ihale sonrası sözleşmeye dahil ettirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Söz konusu ihale öncesinde açılan her ihalenin şirketçe kazanıldığı” ileri sürülerek, “Başka birilerinden daha yüksek fiyatlara yakıt alınması için ısrarla her ihalenin iptal edildiği” savunuldu.

KIBTEK’in, “plansız, programsız, hukuk zemininden ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmakla” suçlandığı şirket açıklamasında, “KIBTEK birçok defa almış olduğu yakıtın ödemesini geç ve eksik yaptı, almış olduğumuz yakıt bedelini tedarikçi firmaya ödememiz mümkün olmadı ve çalıştığımız bankamızın bizlere sağladığı destekle faiz ödeyerek KIBTEK’in adına ödeme yapmak zorunda kaldık. Parasını alamadığımız yük dolu gemilerimiz Teknecik’te bekletildi, geciktirildi ve sonraki sevkiyatlarımızın aksatılmasına yol açıldı.”

Açıklamada “Sayın Başbakan, biz görevimizi tamamladık, şeffaf bir şekilde, en düşük fiyatan 155 bin ton yakıt teslim ettik. Üstelik KIBTEK tarafndan mağdur edildik, yarım milyon dolardan fazla bakiye hala daha şirketimize ödenmedi” denildi.

Alacak konusunun haftalar önce yargıya taşındığı belirtilen açıklamada, “Tüm girişimlerimize ve ihbarlarımıza rağmen alacaklarımızın halen ödenmemesi ve diğer ihlallerin de KIBTEK tarafından devam ettirilmesi sebebiyle sözleşmemizi tek taraflı olarak feshetmek zorunda kaldık” denildi.