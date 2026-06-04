Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, Kazakistan ziyaretinin kendisi için hem bir onur hem de memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Hristodulidis, bu ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi temas olması bakımından dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Kazakistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, temasların iki ülke ilişkileri açısından önem taşıdığını ifade etti.

Hristodulidis, 2019 yılında Dışişleri Bakanı sıfatıyla Kazakistan’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi temas olması bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

1992 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin ardından iki ülke arasındaki ortaklığın istikrarlı şekilde güçlendiğini vurgulayan Hristodulidis, ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde ilerlediğini kaydetti.

Ziyaretin, iki tarafın ortak çıkar alanlarında iş birliğini daha da geliştirme ve derinleştirme yönündeki kararlılığını yansıttığını dile getirdi.

Büyük bir onur

Hristodulidis ayrıca Kazakistan tarafından kendisine “Birinci Derece Dostluk Nişanı” verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ödülü “büyük bir onur” olarak nitelendirdi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev’e teşekkür etti.

Ödülü Kıbrıs halkı adına aldığını belirten Hristodulidis, bunun iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklığın güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılığı yansıttığını söyledi.

Hristodulidis, ayrıca Kıbrıs’ın, Avrupa pazarına erişim arayan Kazak şirketleri için bir giriş noktası olabileceğini, aynı zamanda bölgesel operasyonlar ve yatırım yapılandırması açısından önemli bir ortak rolü üstlenebileceğini ifade etti.

