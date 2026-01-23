İşte bu olmadı

Lefkoşa’da iki ayrı caminin bağış kutusundan para çalan W.S.’nin 2 buçuk ay önce KKTC vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı. Filistin’de doğan zanlının anneannesinin Kıbrıslı olduğu, bu yüzden vatandaşlık alabildiği öğrenildi.

KKTC’de kalacak yeri, işi olmayan zanlının bu nedenle hırsızlık yaptığını söylediği belirtildi. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde bulunan İplikpazarı Camii’ne ait kilitli giriş kapısının herhangi bir hasara uğratılmaksızın açıldığını ve cami içerisine girildiğini söyledi.

Polis, cami içerisinde bulunan bağış kutusuna ait kilidin kırıldığını, kutu içerisinden 300 TL nakit paranın çalındığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca, cami içerisinde bulunan güvenlik kameralarına ait dolabın kilidinin de kırıldığını belirtti.

Meseleyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında camiye ait güvenlik kamera görüntülerinin emare olarak temin edilip incelendiğini kaydeden polis, yapılan incelemeler neticesinde zanlının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yine incelenen kamera görüntülerinde zanlının 8 Ocak saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yenişehir Şehitler Camii’ndeki bağış kutusuna ait iki adet asma kilidi kırarak henüz tespit edilemeyen miktarda parayı çaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 18 Ocak’ta tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak; 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının KKTC vatandaşı olduğunu tespit ettiklerini ancak kalacak yeri, işi ve ailesi olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

