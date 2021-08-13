‘Aylık zarar 38 milyon’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun her ay 38 milyon lira zarara uğradığını söyledi.

Büyükyılmaz, 1,33 kuruşa mal edilen bir kWh elektriğin 97 kuruşa satıldığını, bunun da maddi zarar yol açtığını dile getirdi. Büyükyılmaz, akaryakıt ihalesi ve elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Büyükyılmaz, akaryakıt azlığından dolayı dönüşümlü elektrik kesintileri yaptıklarını dile getirdi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Büyükyılmaz, Kıb-Tek’te yaşanan sorunlar, akaryakıt ihalesi ve elektrik kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Büyükyılmaz, şunları söyledi:

24 Haziran 2021 tarihinde akaryakıt ihalesinin sonuçlanması gerekiyordu. Ancak biz

7 Temmuz’a kadar ihalenin sonucu bekledik. Merkezi İhale Komisyonu (MİK) 7 Temmuz’da bize ihalenin iptal olduğunu bildirdi. Aynı gün yönetim kurulunu topladık. Gerekli kararları çıkarttık. Enerji ve Ekonomi Bakanına ‘ihale sonuçlanmazsa kriz yaşanacağını’ bildirdim. 27 Temmuz’da MİK, akaryakıt ihalesini açtı ancak daha önce açılması gerekiyordu.

11 Ağustos 2021 tarihinde yani önceki gün ihale kapandı. Tüm hazırlıkları yaptık ne ihale yapıldı ne de Bakanlar Kurulu’ndan 3 Ağustos’a kadar karar çıktı.

Günlük 660, aylık 19 bin ton akaryakıta ihtiyacımız vardır.

Şu anda elimizde 4 bin 900 ton akaryakıt mevcuttur. Bu 5 günlük ihtiyacı karşılıyor. Bu süreyi uzatmak için dönüşümlü kesinti yapıyoruz. AKSA’dan 5 gün içerisinde 3 bin ton akaryakıt alınacak. Türkiye’den bin ton veya 2 bin ton akaryakıt gelecek. 18 Ağustos’a kadar böyle devam edecek. 17 Ağustos’ta İzmit’ten yola çıkan gemi ile 3 günde 30 bin ton akaryakıt gelecek.

Pahalıya mal ediliyor, ucuza satılıyor

Büyükyılmaz, kurumun mali tablosuna bakıldığında kendi kendisini yönetecek durumda olmadığını söyledi.

Büyükyılmaz, “Bir kWh elektrik üretiminin akaryakıt maliyeti 1, 33 kuruştur. Biz bir kWh elektriği 97 kuruşa satıyoruz. Yani 36 kuruş zararına veriyoruz. Bu da kurumun aylık 38 milyon lira zarara uğramasına neden oluyor. Kurum batmış durumdadır. Yatırım yapacak gücü yoktur. Kendi kendisini yönetecek durumda değildir” şeklinde konuştu.

Büyükyılmaz, kurumun AKSA’ya 4 aylık borcu olduğunu da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 10:58