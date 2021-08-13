Güvercinlik ağlıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünden dün acı bir haber geldi. Uzun süredir tedavi gören 49 yaşındaki İbrahim Taşkın, dün hayatını kaybetti.

Gazimağusa’da uzun yıllar taksicilik yapan ve tanınmış simalardan olan Taşkın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; uzun süredir kanser tedavisi gören Taşkın, yardımsever kişiliği ile tanınıyordu. Sadece köyü Güvercinlik’te değil, taksicilik yaptığı Gazimağusa’da da oldukça sevilen biri olan Taşkın’dan geriye 5 evlat kaldı.



