Esnafa bir darbe daha

Hüseyin ÇİÇEK

Pandemi sürecinde işleri bozulan esnafa, son günlerde yaşanan elektrik kesintileriyle bir darbe daha vurulmuş oldu. Diyalog’a konuşan iş yeri sahipleri “bu sıcaklar karşısında elektrik olmazsa nefes bile alamayız” diyerek, Elektrik Kurumu’nu yakıtsız bırakan ve kesintilere neden olan yetkilileri eleştirdi.

Evde ve iş yerinde buzdolabına konulan gıdaların bozulduğunu belirten vatandaşlar, kesinti sonrasında elektrik akımının ya düşük, ya da yüksek voltajla geldiğini; bu şekilde cihazların zarar gördüğünü belirtirken yetkililere “çözün artık bu sorunu” dedi.

Ne dediler

Hacı Mahmut Koruk

“Gündüz cehennem sıcağında zaten doğru dürüst iş yapamıyoruz. Tam serin havada çalışmaya başlayacağız, pat diye elektrikler gidiyor. Elektrik Kurumunda çalışan ve 20 bine yakın maaş alan personelin kahrını biz küçük esnaf çekiyoruz. Elektriğe fahiş paralar ödüyoruz ancak sürekli kesinti oluyor. Tam bir araç tamir edeceğiz, elektrikler kesiliyor iş yapamıyoruz.”

Aydoğan Yılmaz

“Bu sıcaklarda elektriğin kesilmesi büyük bir ıstırap... Dolaptaki içecekler, etler sucuklar ve hellimler bozuluyor ve atmak zorunda kalıyoruz. Esnaf olarak bu sıcaklarda yaşanan elektrik kesintilerinden mağdur oluyoruz. Kurumun paraya ihtiyacı varsa önce gidip yüzbinlerce borcu olan devlet makamlarının elektriğini kessin, küçük esnaf ile uğraşmasın.”

Tahir Toker

“Bu sıcaklarda yaşanan kesintiler büyük bir işkencedir. Elektrik sıcaklar havalarda su kadar değerlidir. Bir aracın boya işine geçecektim elektrikler gitti araç boyası yarıda kaldı. Erken sürede belki elektrik gelir de yetiştiririz diye umut ediyorum. Hem bana yardımcı olsun hem de işi öğrensin diye çocuğumu dükkâna getirdim ancak bu sıcakta elektrikte olmayınca çocuk çamur gibi oldu. Mecbur eve geri yolladım. Ben de mecbur olmasan dükkânı kapatır direk eve giderdim ancak ödemem gereken bir sürü fatura var… Maalesef kapatıp gidemiyorum.”

Osman Geçit:

“Bu sıcak havada elektrik kesintisi tam bir ıstırap... Dükkânın içerisinde duramıyoruz, müşteri de gelmiyor. İnşallah bu sorun en kısa sürede biter de bu sıcaklarda bu işkenceyi daha fazla çekmeyiz.”

Köksal Çebi

“Elektriklerim kesilmesi biz esnafı olumsuz etkiliyor. Üretimin de düşmesine neden oluyor. Elektrik kesildiği gün işler aksıyor. Bir de bu çöl sıcaklarında elektriksiz olmak tam bir işkence. En kısa zamanda sorunu çözmelerini umut ediyorum.”