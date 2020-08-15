İstikamet cezaevi

Girne’de park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundurdukları tespit edilerek tutuklanan Zafer Özkaracan ile Hakan Görmüş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, her zanlı için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Kefil bulamayan zanlılar cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Girne’de Sakarya Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlıların üzerlerinde ve araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, her zanlı için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların 5 bin lira nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlılar 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.