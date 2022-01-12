‘İstikrarlı oluşum şart’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Adayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay dün Diyalog Medya’yı ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü. Ziyarette yaptığı konuşmada Diyalog Medya’nın demokratik yayın politikasıyla halkın sesi olduğunu ifade eden Canaltay, tarafsız ve başarılı çalışmalarından dolayı Akar’a teşekkür etti. Bakan Canaltay, 23 Ocak’ta yapılacak seçime de dikkat çekerek, istikrarlı bir oluşumun şart olduğunu dile getirdi.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Akar ise halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek, “Biz ‘Alan memnun satan memnun’ gibi bir yaklaşım yerine, varsa sorun yapıcı bir üslupla anlatmak ve görevde olanları da teşvik etmek amacıyla hareket ediyoruz. Çözüm odaklı yayınlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Canaltay: Diyalog KKTC halkının sesi oldu

Bakan Canaltay, ziyarette yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

Diyalog, KKTC halkının sesi olmuştur. Programlarınızı ilgiyle izliyorum. Hem basının hem de güncel konularda sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ağzından ülke sorunlarıyla ilgili görüşleri dinlemek için bu ziyareti yaptım. Önümüzde bir seçim var, her ne kadar pandemi ve ekonomik kaygılar öne geçse de bu seçimin büyük bir önemi vardır. 23 Ocak sonrası sorunların çözümü için istikrarlı bir oluşum şarttır.



Kurulacak hükümetin sorunları sadece dillendirmesi değil, çözüm odaklı hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapacak iradeye sahibiz. Zaman zaman sizler de gerek aydınlatma gerek yol kenarındaki otlardan dolayı eleştirilerde bulunuyorsunuz. Tüm sorunların kaynağı aslında bütçeyle alakalıdır. Biz sorunların büyük bir kısmını çözdük. Bizim en büyük arzumuz halkın güveninin tekrar yerine gelmesini sağlamaktır. Biz ülke olarak başarabiliriz. Yeterli bilgi ve beceriye sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde motive olarak, bu günleri atlatabiliriz. Bu konuda basına da görev düşüyor; halkı, bizleri motive edebilecek, halkı bir araya tutacak olan basındır. Daha geniş vizyonlarla bakmanın zamanı geldi. Bu konuda da sizler büyük bir misyon taşıyorsunuz. Toplumun sesi ve demokratik bir kurum olduğu için sizlere teşekkür ediyorum.”

Akar: Çözüm odaklı yayınlar yapmaya devam edeceğiz

Bakan Canaltay’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Akar ise şunları dile getirdi:

Siz göreve geleli çok kısa süre oldu. Yılların birikmiş sorunlarını 2 ayda çözmek kolay değildir. Bir taraftan pandeminin yarattığı ekonomik sorunlar, diğer yandan maliyetlerin yükselmesi, Türk lirasındaki eğer kaybı sorunların çözümünü daha da zorlaştırıyor. Ayrıca seçimler de böyle bir zamana denk geldi. Biz halkı bilgilendirmeye ve cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Biz ‘Alan memnun satan memnun’ gibi bir yaklaşım yerine, varsa sorun yapıcı bir üslupla anlatmak ve görevde olanları da teşvik etmek amacıyla hareket ediyoruz. Bir makamda olan kişinin her şeyi görmesi mümkün değildir. Biz sorunlara dikkat çekerek, ilgili makamın da fark etmesini sağlıyoruz.

Çözüm odaklı yayınlar yapmaya devam edeceğiz.”