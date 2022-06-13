Posta Dairesine kilidi vurun

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta posta hizmetleri durma noktasına geldiği halde bu konuda herhangi bir karar alınamıyor. Diyalog’un, Maliye Bakanlığı kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre dairenin zimmetinde tam 59 tane motosiklet ve kimisi salon, kimisi van olmak üzere 19 tane araç bulunuyor.

Buna karşın mektup dağıtacak eleman olmadığı için Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya gönderilen bir zarf, sahibine ancak 15 günde ulaşabiliyor. Lefkoşa’da postaneye verilen bir zarf ise kent içindeki bir adrese bir haftadan önce ulaşamıyor.

İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’taki yakınlarına paket gönderenlerden de sık sık şikayet mesajları alınıyor. Londra’dan, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir yerine 3 günde ulaşan paket, Kıbrıs’ın kuzeyine iki ile üç ay arasında ulaşabiliyor.

Öğle saatinde kapanıyor

KKTC Posta Dairesi damga pullarından önemli miktarda gelir sağlıyor. Ancak Lefkoşa Merkez Postanesinin giriş kısmına asılan duyuruda pul satışlarının saat 08.30 ile 12.00 arasında yapıldığı belirtiliyor. Saat 13.30’da ise kapılar kilitleniyor.

Belirtilen saatlerden sonra postaneye gidenler ne pul alabiliyor, ne de zarf bırakabiliyor. KKTC’deki posta hizmetlerinin bitme noktasına gelmesi, ülkemizde yaşayan yabancıların da dikkatini çekiyor.

Zengin Avrupa ülkelerinde dahi postanelerin mesai saatleri dışında çalıştığına dikkat çeken yabancılar, KKTC yetkililerinin bu durumu görmezden gelmesini üzüntüyle karşılıyor.

Topçu: Posta Dairesi’nde birçok sorun var

Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu, ülke genelinde 36 şubesi bulunan dairenin birçok sorunla boğuştuğunu söyledi.

Dairenin 56 eksik personelle çalıştığını ifade eden Toğçu, şunları söyledi:

“Posta Dairesi’ne memur alımı için en son sınav 24 yıl önce yapılmıştı. 24 yıl aranın ardından geçtiğimiz mart ayında dördüncü derece memur alımı için sınav gerçekleştirildi. Sınavda 17’si kadın 22 kişi başarılı oldu. Sınavı kazananlar geçtiğimiz günlerde mülakata alındı. 15 günlük eğitimin ardından 22 kişi göreve başlayacak. Ancak bu sayı yeterli değildir. Toplam eleman açığımız 56’dır.

Eleman eksikliği nedeniyle ülke genelinde posta dağıtımlarında sıkıntı vardır. Sadece dağıtım değil, birçok noktada sorun yaşanmaktadır. Arşivde, muhasebede, pul satış yerlerinde eleman eksikliği nedeniyle aksamalar yaşanmaktadır. Limana veya havaalanına giden araçlar, posta dağıtımı için kuryelerin kullandığı motosikletler çok eskidir. Bazılarının seyir halindeyken parçaları kopmaktadır. 15-20 yıllık motor ve araçlar miadını doldurmuştur.

Çözmeye çalışıyoruz

Topçu, 3 ay önce Posta Dairesi Müdürlüğü görevine atandığını ifade ederek, “Göreve başladığımızda karşımızda birçok sorun bulduk. Bunlara çözmeye çalışıyoruz. Ülke genelinde birçok posta şubesi bakım ve onarım istiyor. Biz Geçitkale’deki şubeden onarım çalışmalarına başladık. Belediyelerle görüşüp destekle alacağız” dedi.

Topçu söyle devam etti:

“Pandemi süreci nedeniyle dünya genelinde bir ekonomik kriz yaşandı. Bu durum bizim ülkemize de yansıdı. Dağıtım yapamadığımız için bankalar ve bazı şirketler dağıtım işini özel şirketler aracılığı ile hallediyor.

Ayrıca kargo şirketleri de var. Bu nedenle dairenin geliri de düştü. Haliyle ekonomik kriz de olunca şubelerin bakım ve onarımı, araçların yenilenmesi ve personel alımı için ekonomik bir bütçeye ihtiyaç vardır. Maliye Bakanlığı’nın bize vereceği bütçe ile elimizden geldiğince sorunları çözeceğiz.

Öte yandan akaryakıt zammı da bizi etkiledi, çünkü ulaşım masrafları arttı. Biz tüm sorunlara rağmen elimizden geleni yaparak, sıkıntılarım aşacağız.”

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 09:57