Bahçesinde çalışan kadına saldırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olayda Ali Saraç isimli zanlı, evinin bahçesinde çalıştırdığı Sri Lanka uyruklu 30 yaşındaki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının önce “Love you ve I sex you” diyerek kadına sözlü tacizde bulunduğu, ardından ırzına geçtiği iddia edildi. Genç kadının şikâyeti üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, savunmasında “Zorla bir şey yapmadım, parasını verdim, karşılığında birlikte olduk” ifadelerini kullandı.

Kadına dehşeti yaşattı

Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, zanlının 7 Mayıs 2020 tarihinde, yanında çalıştırdığı Sri Lanka uyruklu kadını, bahçede bulunan yardımcı ev içerisinde, sıkıştırıp İngilizce olarak “I love you ve I sex you” dedikten sonra saldırıya geçtiğini söyledi. Polis, zanlının kadına zorla sarılıp dudağından öptüğünü, göğsünü sıktığını, boynuna bastırarak cinsel organını ağzına almasını sağladığını belirtti. Zanlının tüm bunların ardından kadına tecavüz ettiğini kaydeden polis, şikayet üzerine önceki gün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde kadın ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiğini belirtti. Toroslu, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Zanlı: Parasını ödedim

Mahkemede söz alan zanlı Ali Saraç, “Zorla bir şey yapmadım, parasını verdim, karşılığında birlikte olduk” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

